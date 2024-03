EU-Zuschüsse für Theater-Kurs und Lagerhalle im Donau-Ries-Kreis

Exekutivausschuss der LAG Monheimer Alb - Altmühl/Jura entscheidet über Förderung aus dem Leader-Programm. Auch neue Vorhaben werden präsentiert.

Der Exekutivausschuss der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Monheimer Alb-AltmühlJura hat über Zuschüsse aus dem EU-Förderprogramm Leader für mehrere Projekte in der Region entschieden.

Biologe Adi Geyer informierte über sein Projekt „Umweltbildung im Steinbruch Übermatzhofen“. Dort soll in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern ein Umweltbildungspavillon entstehen, in dem sich Schulklassen, Kindergärten und andere Gruppen über die Flora und Fauna im für die Region so typischen Steinbruchgebiet informieren können. Das Gremium stellte Fragen, gab Anregungen zur Planung und nahm die Projektvorstellung insgesamt positiv auf.

DLRG plant Einsatzzentrum für Katastrophenschutz in Ziswingen

Selbes galt für eine weitere Präsentation: Die Ortsgruppe Mönchsdeggingen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) plant mit dem „Einsatzzentrum für den Katastrophenschutz“ in Ziswingen ein überregionales "Leuchtturmprojekt". Die DLRG-Vorsitzenden Rolf Bergdolt und Alexander Weng gaben Einblick in das Bauvorhaben, bei dem eine Fahrzeughalle mit Sozial-, Schulungs- und Lagerräumen entstehen sollen. Auch für die rege und breit gefächerte Jugendarbeit sollen weitere Möglichkeiten geschaffen werden. Mönchsdeggingens Bürgermeisterin Karin Bergdolt zeigte sich einer Pressemitteilung zufolge erfreut über die durchweg positive Resonanz aus dem Gremium.

Stefan Hurler, selbst leidenschaftlicher Theaterspieler und seit Jahren in der Ottinger Theatergruppe engagiert, überzeugte das Gremium mit seiner Beschreibung des geplanten erstmaligen „Theaterworkshops für Kinder“ im Rahmen des Ferienprogramms 2024. So beschloss der Exekutivausschuss die Förderung der Aktion mit pauschal 2000 Euro.

Der zum Jahreswechsel ausgeschiedene LAG-Geschäftsführer Friedrich Eckmeier blickte auf die Förderperiode 2014 bis 2022 zurück: „Die Ziele, die gesetzt wurden, sind erreicht: Mit mehr als 1,5 Millionen Euro konnten über vier Millionen Euro an Investitionen im LAG-Gebiet realisiert werden.“ Eckmeier bedankte sich „für 19 Jahre angenehme und konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung“. Diesen Dank gab Vorsitzender Günther Pfefferer zurück und kündigte an, die offizielle Verabschiedung werde bei der Jahreshauptversammlung stattfinden.

Leader-Zuschuss für Bau einer Lagerhalle für Vereine in Huisheim

Als erstes Projekt im Projektauswahlverfahren der neuen Förderperiode stand unter dem Arbeitstitel „Gemeinsam stark“ der Neubau einer Vereinslagerhalle der Gemeinde Huisheim auf der Tagesordnung. Da das Projekt bereits in einer früheren Exekutivausschuss-Sitzung detailliert vorgestellt worden war, sah das Gremium keinen Diskussionsbedarf mehr und beschloss einstimmig eine Leader-Förderung in Höhe von 174.000 Euro (50 Prozent von 348.000 Euro) zu gewähren.

Ebenfalls einstimmig angenommen wurde die erneute Fortsetzung des Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“ mit einer Leader-Förderung in Höhe von 50.000 Euro, bei dem die LAG selbst Projektträger ist. „Damit können wir auch in Zukunft geeignete Kleinprojekte in der gesamten Region einfach und unbürokratisch fördern“, sagte laut Pressemitteilung die neue LAG-Geschäftsführerin Melanie Pruis-Obel. Durch die Erhöhung der maximalen Fördersumme auf 2500 Euro und den notwendigen Bezug zum Thema sozialer Zusammenhalt und Ehrenamt könne die LAG mit diesem Instrument das bürgerschaftliche Engagement in seiner Breite unterstützen und würdigen. (AZ)