Frühlingshafter Ostermarkt in Wemding: Sonnenwetter sorgt für zahlreiche Besucher

Milde Temperaturen und Sonnenschein sorgen für optimales Wetter für einen Bummel durch die Altstadt. Zahlreiche Besucher sind auf dem Markt und in den Geschäften unterwegs.

Es herrschte schon ein richtiger Hauch von Frühling beim traditionellen Ostermarkt am Sonntag in Wemding: Bei milden Temperaturen und Sonnenschein füllten sich der Marktplatz im Herzen der historischen Altstadt sowie die umliegenden Straßen und Gassen bereits um die Mittagszeit. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die optimalen Bedingungen für einen gemütlichen Marktbummel. Dazu hatten auch die örtlichen Fachgeschäfte geöffnet und boten so manche besondere Marktaktion an. Die Gastronomie konnte sich ebenso über regen Zuspruch freuen, zum Teil sogar schon im Außenbereich.

Ein Kinderkarussell sorgt in Wemding auf dem Ostermarkt für Unterhaltung

Ein Kinderkarussell sorgte bei den jüngeren Marktgästen für strahlende Gesichter. Verbunden war der verkaufsoffene Marktsonntag mit einem Aktionstag unter dem Motto „Mit Energie in den Frühling“. Dafür hatten sich mehrere Aussteller eingefunden, ebenso gab es Fachvorträge. Im historischen Rathaus präsentierte die Kolpingsfamilie im Rahmen ihres Jubiläums die Ausstellung „100 Jahre Kolpingsfamilie Wemding“ mit 40 Schautafeln. (unf)