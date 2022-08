Hoher Schaden bei Unfallflucht auf Parkplatz in Wemding

In Wemding wird das Auto einer Kundin durch einen Unfall erheblich beschädigt. Der Verursacher war wohl mit einem weißen Transporter unterwegs.

Möglicherweise der Fahrer eines weißen Transporters hat am Donnerstag in Wemding einen Unfall gebaut, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Nach Angaben der Polizei stellte eine 36-Jährige zwischen 18 und 18.15 Uhr ihr Auto (roter Mitsubishi) auf dem Lidl-Parkplatz ab. Als die Frau vom Einkauf zurückkehrte, war ihr Pkw hinten erheblich demoliert. Der Sachschaden am Wagen des Opfers beträgt etwa 4000 Euro.

Zuvor hatte hinter dem Auto der Transporter mit ausländischem Kennzeichen gestanden. Der war weg, als die 36-Jährige den Schaden bemerkte. Deshalb hegt die Polizei den Verdacht, dass dieses Fahrzeug gegen den Pkw krachte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Nummer 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)