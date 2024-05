Wemding

18:00 Uhr

In der Altstadt wird ein neuer Brunnen eingeweiht

Am Saumarkt in Wemding steht jetzt dieser Brunnen.

In Wemding entsteht dank einer privaten Spende am Saumarkt ein Brunnen. Am Samstag, 11. Mai, wird dort ein Fest gefeiert.

Die Stadt Wemding will in der Altstadt einen Platz mit historischem Hintergrund neu beleben. Dies geschieht auf Initiative der Wemdingerin Gertrud Schneid. Sie sorgte mit einer größeren Spende maßgeblich dafür, dass in den vergangenen Monaten ein Brunnen am sogenannten Saumarkt entstand. Umgesetzt wurde dieser in Zusammenarbeit mit der Stadt Wemding und mit Hilfe von Zuschüssen der Bund-Länder-Städtebauförderung. Am Samstag, 11. Mai, wird im Rahmen eines Brunnenfests der neu gestaltete Bereich eingeweiht. Beginn ist um 14 Uhr. Der Brunnen ist das Werk von Steinmetz- und Steinbildhauermeister Philipp Reichert aus Ehingen am Ries. Das Programm des Fests sieht so aus: Nach Grußworten berichtet der ehemalige städtische Kulturreferent Theo Knoll zur Geschichte des Saumarkts. Der Brunnen wird durch die Pfarrer Wolfgang Gebert und Horst Kohler gesegnet. Auf den genauen Bauverlauf und die Bedeutung der neuen Brunnenskulptur gehen Peter Schneid und Philipp Reichert ein. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Jugend- und Stadtkapelle. Ab 16 Uhr sorgen die Village Boyz für Live-Musik. (AZ)

