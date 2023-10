Kolpingtheater Wemding: In der Kurklinik geht es drunter und drüber

Plus Das Kolpingtheater Wemding sorgt für turbulentes Geschehen auf der Bühne. Worum es geht und wann die weitere Aufführungen sind.

Große Resonanz und viel Applaus gab es bei der Premiere des Kolpingtheaters Wemding, das sich heuer mit einer Komödie von Regina Rösch präsentiert. Unglaublich viele unerwartete Wendungen geben diesem Stück und auch der Wemdinger Inszenierung gehörigen Pfiff. „Wenn einer eine Reise tut…“ oder „Geräuchertes mit Sauerkraut“ lautet der Titel des humorvollen Bühnenstücks.

Gleich zu Beginn werden die drei betrunkenen Feuerwehrkameraden Oswald (Karl-Heinz Fackler), Emil (Dieter Dieter) und Max (Daniel Ostermeier) für ihren Gesang und ihre teils schwindelerregende Darbietung bejubelt. Oswald und Emil beklagen ihr Leid bei Max, denn sie müssen mit ihren Ehefrauen Helga (Carmen Sailer-Hönle) und Betty (Franziska Kaufmann) in den Urlaub fahren. Dabei wünschen sie sich nichts sehnlicher als - wie jedes Jahr - zu zweit und ohne ihre Gemahlinnen auf Kur zu gehen.