Kommunale Wärmenetze in Wemding in zwei Bereichen denkbar

Plus Die Stadt Wemding will noch mehr Gebäude auf alternative Weise beheizen. Private Interessenten spielen eine entscheidende Rolle.

Auf dem Gebiet der Stadt Wemding zeichnen sich zwei Bereiche ab, in denen kommunale Wärmenetze verwirklicht werden könnten. Dies berichtete Bürgermeister Martin Drexler in der Bürgerversammlung.

Den bisherigen Überlegungen und Erkenntnissen zufolge kämen für solche Wärmenetze die Wemdinger Altstadt und der südliche Teil des Ortsteils Amerbach in Frage. Im historischen Zentrum gebe es aufgrund der engen Bebauung und der kleinen Grundstücke keine andere Alternative zu den herkömmlichen Heizungen. Über ein Wärmenetz könnten mehrere öffentliche Gebäude versorgt werden: das Kreis-Seniorenheim, das VG-Gebäude, das historische Rathaus und das Haus St. Emmeram. Darüber hinaus sei zu hoffen, dass sich möglichst viele private Hauseigentümer anschließen. Nur bei entsprechender Beteiligung könne das Vorhaben gelingen.