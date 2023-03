Ostermarkt und verkaufsoffener Sonntag in Wemding

Am kommenden Sonntag, 26. März, findet der Ostermarkt in Wemding statt. Es ist viel Programm geboten.

Am Sonntag, 26. März, findet der traditionelle Ostermarkt in Wemding zusammen mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt. Um 9 Uhr öffnet der Fierantenmarkt, ab 12.30 Uhr die Geschäfte. Pünktlich dazu bekommt der Marienbrunnen am Marktplatz seinen Osterschmuck. Kinder können sich auf ein Karussell am Marktplatz freuen.

Der Gewerbeverband Wemding und der Solarenergie-Förderverein (SFV) bieten im ehemaligen Gubi und Bereich Schlosshof einen Aktionsbereich rund um das Thema "Energie" sowie eine Ausstellung zu E-Mobilität an. Im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Wemding im Schlosshof gibt es eine thematisch passende Vortragsreihe, der Eintritt ist frei.

Der TSV Wemding veranstaltet am Sonntag, zusammen mit Bündnis 90/Die Grünen, einen Fahrradflohmarkt. Dieser findet von 14 bis 16 Uhr am Parkplatz des Möbelgeschäfts Karmann statt. Dort können unter anderem Mountainbikes, Fahrräder, Anhänger, Roller/Dreiräder, Fahrradzubehör und Ersatzteile verkauft werden. Der Aufbau für Verkäufer startet um 13 Uhr, die Standgebühr beträgt drei Euro.

Im Reitsportzentrum Bader findet von 10 bis 17 Uhr ein Offener Trainingstag statt. Interessierte können unter anderem bei Reittraining, Reittherapie für Kinder, Pferdegeschütztem Coaching und Jungpferdetraining kostenlos zuschauen und sich informieren. (AZ)