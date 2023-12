Wemding

vor 34 Min.

Wemdinger Adventssingen war ein großartiges Geschenk

Plus Mit diesem traditionellen Gemeinschaftsprojekt eröffneten zahlreiche Sängerinnen und Sänger, Musikantinenn und Musikanten die Vorweihnachtszeit. Was das Besondere war.

Nach fünf Jahren Pause wurde jetzt wieder die schöne Tradition des Wemdinger Advents- und Weihnachtssingens fortgeführt. Stimmungsvolle Beiträge erklangen in der Pfarrkirche St. Emmeram, in der Hausherr Pfarrer Wolfgang Gebert willkommen hieß. Den musikalischen Auftakt machte das Gesangsstück „Groß ist die Dunkelheit“ von Horizonte, das betonte, dass es in der Adventszeit um das Wesentliche geht: dass Jesus da ist und bei den Menschen bleiben soll.

Unter der Gesamtleitung von Kirchenmusiker Dominik Ebneth bereiteten die Jugend- und Stadtkapelle (Peter Million), Horizonte (Hans Hasmüller), der Kirchenchor (Chorbegleitung Carola Schneid) und der Kinderchor (Dominik Ebneth und Claudia Blank) sowie Vera Musica aus Amerbach (Bettina Zengler) den zahlreichen Besuchern eine beeindruckende besinnliche Stunde.

