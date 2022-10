Mit Alkohol am Steuer in Wolferstadt erwischt

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth kontrollierten in der Nacht zum Sonntag in Wolferstadt.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Sonntag fiel einer Polizeistreife in Wolferstadt ein Auto auf, das in nördlicher Richtung unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 28-jährigen Fahrer fest. Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte über ein halbes Promille. Der junge Mann muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. (AZ)

