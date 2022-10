Diebe klauen Siebenjährigem das Rad

Besonders dreist verhielten sich Diebe, die einem Siebenjährigen in Zirgesheim das Fahrrad klauten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein siebenjähriger Schüler stellte am Mittwoch zwischen 11 und 13.20 Uhr sein Fahrrad an der Bushaltestelle neben der Staatsstraße 2215 ab und versperrte dieses mit einem Kettenschloss. Zudem war der Fahrradhelm des Kindes am Kettenschloss angebracht. Nach der Schule bemerkte der Siebenjährige, dass sein Fahrrad samt Schloss und Fahrradhelm geklaut worden war. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei gut 300 Euro. Bei dem Rad handelt es sich um ein Cube KID200 Street in der Farbe blau. Polizeilicherseits wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch