15.05.2019

Alarm schreckt Bewohner in Kissing aus dem Schlaf

Die Feuerwehr musste in der vergangenen Nacht in Kissing ausrücken.

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es in der Nacht zum Mittwoch in der Asternstraße in Kissing. Was steckte dahinter?

Eine Bewohnerin war gegen 2.15 Uhr durch einen schrillen Alarm geweckt worden und hatte den Notruf gewählt. Am Telefon konnte die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses nicht lokalisieren, woher der Pfeifton kam. Vorsorglich wurde daher von der Rettungsleitstelle die Feuerwehr alarmiert, die mit drei Fahrzeugen anrückten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war jedoch nichts mehr zu hören. Auch konnte nirgendwo Brandgeruch wahrgenommen werden.

