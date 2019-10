27.10.2019

Almarausch-Premiere in Mering: Bäcker Striezl löst jedes Problem

Merings Trachtenverein Almarausch feiert Theater-Premiere vor einem ausverkauften Haus.

Von Brigitte Glas

Unvorhergesehene Probleme verlangen unkonventionelle Lösungen. Und „Bäckermeister Striezl“ ist um solche Ideen nicht verlegen. Probleme gibt es genug in dem Dreiakter von Ulla Kling, die aber für die Zuschauer höchsten Spaß garantieren. Die Meringer wissen, was sie an der Theatergruppe des Heimat- und Trachtenvereins Almarausch haben und so sorgten sie bei der Premiere des diesjährigen Stückes für ein ausverkauftes neues Trachtenheim. Neun Laienschauspieler liefen zu Hochform auf und ernteten wieder einmal Riesenapplaus. Die Probleme häufen sich. Der Lehrbub Willi (Martin Mayr) backt aus Versehen viel zu große Semmeln. Aber auch die müssen weg und werden verkauft, natürlich zum normalen Preis. Was zur Folge hat, dass die Bäckerei einen nie da gewesenen Zulauf hat und die Bäckereiverkäuferin Hanna (Franzi Hörmann) unter der Arbeit schier zusammenbricht. Irgendjemand verrät das auch noch der Innung, sodass Innungsmeister Pröbstl (Helmut Zimmermann) Ärger macht. Gleichzeitig will sich der Bürgermeister (Tobias Eppeneder) profilieren und auf dem Dorfplatz, genau vor Bäckers Nase, einen Supermarkt bauen und dafür soll noch die 200 Jahre alte Dorflinde gefällt werden.

Theater in Mering: Ein Bäckermeister mischt den Ort auf

Aber er hat den Plan ohne den Bäckermeister (Albert Müller) gemacht. Mit ganz eigenen Ideen setzt er seine Backwaren als Waffe ein. Hindern daran kann ihn weder seine Frau Rosa (Steffi Storch) noch die herumzickende und drohende Arztgattin Frau Liebich (Nicole Metken). Fräulein Klühspieß, die Reporterin der Lokalzeitung (Christina Müller), versucht zu helfen, aber der Bäckermeister greift zum letzten Mittel: Er bleibt Tage und Nächte in der Baumkrone, bis das Stück noch eine ganz unerwartete Wendung nimmt. Zum Schluss wird noch eine Ärztin (Katharina Graf) benötigt. Am Ende wird der Supermarkt nicht gebaut und die alte Dorflinde bleibt stehen, aber es passiert noch etwas…

Die Trachtler haben ganze Arbeit geleistet. Die Aufführung eines solchen Stücks bedeutet viel Arbeit, die der Zuschauer nicht unbedingt erkennt. Die Regie hatte wieder Leni Zieglmeir bestens erledigt. Als Souffleuse war Rosemarie Metken und als Maskenbildner Katharina Ernst, Franziska Hörmann und Katharina Müller im Einsatz. Für das Bühnenbild waren Dante Guerra, Walter Neumair und Andreas Vötter, der auch gleich die Technik übernahm, verantwortlich. Nicht zu vergessen alle fleißigen Handwerker, die das Trachtenheim bis zur Premiere fertigbrachten. An Akustik und Beleuchtung wurde bis zuletzt gefeilt, mit Erfolg.

Noch gibt es Karten für weitere Theater-Aufführungen in Mering

Weitere Aufführungen gibt es am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 3. November, um 17.30 Uhr, am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 10. November, um 17.30 Uhr. Karten können per E-Mail reserviert werden über tickets@trachtenverein-mering.de. Telefonisch geht es auch. Hierfür ist Jutta Hörmann immer sonntags, montags und dienstags von 18 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 08233/9720 erreichbar.

