vor 51 Min.

Die Taitinger Landschaftskrippe steht wieder in der Pfarrkirche

Besucher kommen von weit her, um sich die Taitinger Landschaftskrippe anzuschauen. Auf 20 Quadratmetern können sie viele liebevoll gestaltete Details finden.

Von Leah Rehklau

Bereits zum sechsten Mal hilft Robert Kreutmayr, die Landschaftskrippe im alpenländischen Stil in der Kirche Maria Verkündigung im Dasinger Ortsteil Taiting aufzubauen. Gemeinsam mit vier anderen Freiwilligen arbeitet er in der Vorweihnachtszeit eine knappe Woche an der Attraktion, um den Besuchern ein einmaliges Erlebnis zu bieten.

Landschaftskrippe in Taiting ist "Natur pur"

Eine Fläche von rund 20 Quadratmetern nimmt die Krippe ein – und die braucht sie auch. Denn von einer Bäckerei über eine Käserei bis hin zu einem Lärchenwäldchen ist alles dabei. Auch zwei Bachläufe, Bonsai-Bäume und ein wasserbetriebenes Mühlrad sind Teil der Anlage. Die Gebäude haben die Helfer alle selbst gebaut. Auch das Moos, das einen Großteil der Fläche bedeckt, haben sie selbst gesammelt.

„Hier gibt es nichts Künstliches. Das ist alles Natur pur“, erzählt Kreutmayr stolz. So steht beispielsweise ein echter Apfelbaum mit essbaren Früchten mitten in der Krippe, ein Vogelnest ist auch zu sehen. Die Krippenbauer setzen vor allem auf eines: Details. „Da braucht man schon etwas Zeit, um wirklich alles anzuschauen. Es gibt hier sehr viele Kleinigkeiten, die man so auf einen Blick nicht erfassen kann“, sagt Kreutmayr.

Taitinger Landschaftskrippe ist noch bis 2. Februar zu besichtigen

Die Figuren, unter denen selbstverständlich auch die drei Könige zu finden sind, stammen aus Oberammergau. Besucher kommen nicht nur aus dem direkten Umkreis. Teils fahren Menschen von weit her nach Taiting, um die einzigartige Krippe zu bestaunen. „Das sind schon so knapp 3000 Leute pro Jahr“, meint Helfer Manfred Daschner. Und deren Eindruck sei stets positiv. Bis zur Lichtmesse am 2. Februar 2020 kann die Landschaftskrippe an den Sonn- und Feiertagen ab 13.30 Uhr besichtigt werden. Am Samstag, 28. Dezember, findet ein besonderes Event statt: Ab 18.45 Uhr gibt es ein Dorffest mit Lagerfeuer undGlühwein.

