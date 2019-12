vor 51 Min.

Eine neue Nummer für das Hospizbüro

Sprechstunden gibt es in Mering nach Vereinbarung

Das Meringer Büro des St.-Afra-Hospizes im Caritasverband Aichach-Friedberg hat eine neue Telefonnummer. Ab sofort ist Angelika Plößl als Koordinatorin der Meringer Hospizgruppe unter der Nummer 08233/2149944-11 erreichbar. Die Fax-Nummer lautet 08233/2149944-19. E-Mail-Kontakt: angelika.ploessl@caritas-aichach-friedberg.de. Das Büro befindet sich im Papst-Johannes-Haus. Sprechstunden finden nach Vereinbarung statt.

Das St.-Afra-Hospiz ist ein ambulantes Angebot. Es will Schwerkranken und Sterbenden ein möglichst menschenwürdiges Leben bis zuletzt ermöglichen. Palliative Care-Fachkräfte beraten über die Möglichkeiten der Versorgung am Lebensende und koordinieren, wenn gewünscht, zusätzliche Hilfen. Darüber hinaus besuchen qualifizierte ehrenamtlich tätige Hospizbegleiter Betroffene in ihrer vertrauten Umgebung und auch in stationären Pflegeeinrichtungen.

Eine Hospizbegleitung kann kostenfrei in Anspruch genommen werden. Für Trauernde bietet die Meringer Gruppe neben der Möglichkeit von Einzelgesprächen auch den Besuch im monatlich veranstalteten Trauercafé. Es findet jeden zweiten Sonntag im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr in den Michaelsstuben im Papst-Johannes-Haus statt. Hierbei handelt es sich um ein offenes, unverbindliches und kostenfreies Angebot. Ziel ist es, außerhalb der eigenen vier Wände in Kontakt mit anderen Menschen in ähnlichen Situationen zu kommen. (jojo)