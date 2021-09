Eurasburg

Hausbau: Haben Bauherren in Eurasburg ihr Blatt überreizt?

Bei einem Neubau in Eurasburg wurde gegen eine Reihe von Auflagen verstoßen. Das hat Konsequenzen.

Plus Ein Gebäude in Eurasburg verstößt in mehreren Punkten gegen die Genehmigung. Dagegen protestieren Nachbarn, und der Gemeinderat lehnt einen nachträglichen Segen ab

Von Ines Schmitt

Wer ein Haus baut, muss sich an bestimmte Regeln halten, die im Baurecht und dem jeweiligen Bebauungsplan der Gemeinde geregelt sind. Mit einem Vorhaben, bei dem diese Vorgaben nicht eingehalten werden, hatte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu beschäftigen.

