vor 6 Min.

Generalvikar: Glaube muss gelebt werden

Hoher Besuch in der Pfarreiengemeinschaft Baindlkirch, Mittelstetten und Ried

Von Wolfgang Anzenhofer

Die Pfarreiengemeinschaft Baindlkirch, Mittelstetten und Ried hatte am Wochenende hohen Besuch. Im Rahmen einer „Bischöflichen Visitation“ kam Generalvikar Harald Heinrich.

Im Auftrag von Bischof Konrad Zdarsa verbrachte er zwei Tage vor Ort, um mit hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen über ihre Sorgen, Wünsche und Anregungen zu sprechen und ihnen Hilfe anzubieten, damit diese ihre Aufgaben in der Kirche noch besser erfüllen können. Generalvikar Heinrich und sein Sekretär, Domvikar Martin Riß, führten viele Gespräche, vor allem mit Offizialatsrat Alexander Lungu, Pfarrer Felix Uche Onwukike und Regina Steinhardt, die seit dem Tod von Pfarrer Michael Würth die seelsorgerische Betreuung der Pfarreiengemeinschaft übernommen haben.

Aber auch mit den Mesnern, den Ehrenamtlichen in den Kirchenverwaltungen, Pfarrgemeinderäten, dem Pastoralrat und nicht zuletzt mit den Ministranten und Sekretärinnen wurde über vielfältige Aufgaben und Schwerpunkte in ihren Tätigkeiten gesprochen, aber auch überlegt, wo noch zusätzliche Hilfe nötig ist. Die Visitation begann mit einer Andacht in St. Silvester, Mittelstetten, am Samstagmorgen und fand am Sonntag mit dem feierlichen Gottesdienst in St. Walburga, Ried, ihren Höhepunkt. In seiner Predigt stand für den Generalvikar das Thema „Heimat“ im Mittelpunkt. Ausgehend von der Frage „Was ist Heimat?“ erläuterte er, wie wichtig es sei, dass die Gläubigen in der Pfarreiengemeinschaft eine Heimat haben und damit auch eine zentrale Anlaufstelle für ihre Sorgen und Nöte, aber auch einen Ort, wo der katholische Glaube lebendig ist und bleibt.

Deshalb rief er alle Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft auf, im Alltag bewusst den Glauben zu leben, mit anderen über ihren persönlichen Glauben und ihre Beziehung zu Jesus zu sprechen und den Glauben vor allem auch durch ihr Denken, Leben und Tun zu bezeugen.

Bei dem anschließenden Stehempfang in der Gemeinde Ried, bei dem sich der Generalvikar und die beiden Priester den Fragen der ganzen Pfarreiengemeinschaft stellten, wurden alle Gläubigen einbezogen und hatten Gelegenheit zu Begegnung und Austausch mit anderen. Dabei trug sich, auf Einladung von Bürgermeister Erwin Gerstlacher, Generalvikar Heinrich in das Goldene Buch der Gemeinde Ried ein. Offizialatsrat Lungu, der als Temporalienverwalter die Amtsgeschäfte der Pfarreien bis zur Einführung von Anton Brandstetter führt, bedankte sich zum Schluss vor allem bei allen Haupt- und Ehrenamtlichen für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung zu der gelungenen Visitation und ihre tatkräftige Unterstützung.

Themen Folgen