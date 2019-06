vor 56 Min.

Geschichten einer Frau in Mering

Der Autor Feridun Zaimoglu tauscht sich nach dem offiziellen Teil noch lange mit den Zuhörern aus

Feridun Zaimoglu, deutscher Schriftsteller mit türkischen Wurzeln, spielt in seinem Buch „Die Geschichte der Frau“ mit Alliterationen, kreiert Wortschöpfungen, um zehn, teils der Mythologie entliehenen, Frauenfiguren neues Leben einzuhauchen. Aus der Lore Lay von Brentano, die sich den Rheinfelsen hinunterstürzt, wird bei Zaimoglu die selbstbewusste Magd, die den drängenden Fremden durchschaut und abwehrt.

Im zweiten Teil der gut besuchten Lesung in der Meringer Buchhandlung Platzbecker greift Zaimoglu nochmals „Leyla“ auf, die Geschichte seiner Mutter, die er bereits in seinem 2006 erschienenen Roman porträtiert hat. Der Autor kündigt bereits zu Beginn der Lesung an, dass er, ob seiner Wortwahl, wohl öfter in verständnislose Augen blicken werde. Da es Gesprächen und Erklärungen bedürfe, ein Werk zu verstehen, ermuntert Zaimoglu sein Publikum, Fragen zu stellen. Auch spricht er offen die teils massiven Kritiken an, die ihm durch die Veröffentlichung widerfahren sind.

Seine emanzipierten und starken Figuren, die sinnbildlich für alle unterdrückten Frauen stehen, stoßen in der teilweise patriarchalischen Kritikerwelt auf wenig Gegenliebe, so Zaimoglu. Da die Menschheitsgeschichte aus männlicher Sicht geschrieben sei, sieht der Autor sein Werk als kleinen Beitrag zu einer Richtigstellung, sowohl der Geschichte, als auch der Rollenbilder. Nach Ende der Lesung tauschte sich der Autor mit interessierten Zuhörern aus. Mit seinem Buch ist Feridun Zaimoglu, der schon mit zahlreichen Preisen bedacht wurde, für den Deutschen Buchpreis 2019 nominiert. (FA)

