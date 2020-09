15:00 Uhr

Hecke brennt in Zillenberg

Beim Unkraut vernichten steckte aus Versehen ein 82-Jähriger eine Hecke in Brand.

Ein 82-Jähriger hatte am Dienstagvormittag in Zillenberg in der Kappelstraße Unkraut abgebrannt. Die Flammen griffen auf die Hecke des Rentners über. Die Freiwilligen Feuerwehren Ried und Zillenberg löschten die Hecke auf einer Länge von etwas drei Metern.