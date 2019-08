vor 18 Min.

Jexhof verkauft Stücke aus seinem Depot

Bauernhofmuseum mistet in seinen Sammlungen aus

Am 21. September öffnet das Bauernhofmuseum Jexhof die Pforten seines Zwischendepots in Unterschweinbach, Boschstraße 2. Von 13.30 bis 17 Uhr können Interessierte Objekte, die aus der Sammlung ausgemustert wurden, käuflich erwerben. In den letzten Jahren hat sich das Bauernhofmuseum Jexhof verstärkt der Überarbeitung der über die Jahre zusammengetragenen Sammlung gewidmet. Unter dem Schlagwort „Qualifizierung der Sammlung durch Entsammeln“ wurde nun mit der Sortierung der Großobjekte begonnen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Qualität der verbleibenden Sammlung zu steigern und dafür einen qualitativ hochwertigeren Lagerraum zu schaffen.

Viele besondere Stücke suchen ein neues Zuhause: Heunzen, Rechen, Gabeln, Schaufeln, Spaten, Ketten, Scharniere, Wagenteile, Spinnräder, Haspeln – die Liste der Objekte, die wegmüssen, ist lang. Da mag vielleicht auch das eine oder andere dabei sein, das als Kunstobjekt weiterleben könnte. Alle Stücke sind auch auf der Webseite www.jexhof.de zu finden.

Gleichzeitig bekommen die Besucher die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Museumsarbeit zu schauen und sich bei den Mitarbeiterinnen des Museums vor Ort über das laufende Projekt zu informieren.