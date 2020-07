vor 31 Min.

Keine Beute, hoher Schaden: Einbruch ins Sportheim in Harthausen

Ein Einbrecher war in der Nacht zum Mittwoch in Harthausen am Werk.

Ein unbekannter Täter machte in Harthausen keinen Beute, richtete aber einigen Schaden im Sportheim an.

Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim am Spielberg in Harthausen. Er suchte erfolglos nach Wertgegenständen, jedoch hinterließ er am Gebäude Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise auf den Einbrecher nimmt die Friedberger Polizei unter Telefob 0821/323-1710 entgegen.