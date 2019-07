vor 36 Min.

Kinder-Sketche auf der Dorfbühne

Chaotische Männer und ein hinterlistiger Vampir sind in Laimering zu sehen.

Die junge Dortbühne in Laimering präsentiert von Ende Juli bis Anfang August bei vier Aufführungen ihr neues Programm. Aktuell laufen noch die Proben. Das Publikum darf sich auf sechs Sketche freuen – thematisch reicht das Repertoire von einer chaotischen Männer-WG bis hin zu einem Landwirt, der plötzlich um das nackte Überleben kämpfen muss.

Unter dem Titel „Der Schimmelbauer“ geht es in einer märchenhaften Erzählung darum, wie ein Landwirt durch unglückliche Fügungen um seine Existenz kämpft. Ein anderer Sketch widmet sich einem Thema, das vor allem auch den jungen Schauspielern ganz nah sein dürfte: „Das Elterngespräch“. Zunächst scheint alles in Ordnung, im Gespräch zeigt sich der Lehrer sehr verständnisvoll und freundlich. Doch am Ende kommt es überraschenderweise doch ganz anders.

Junge Laimeringer schreiben selbst ein Stück

Wie reagiert ein Verkäufer, wenn Leute bei ihm Bier holen wollen, aber zu jung wirken? Um diese Frage dreht sich das Stück „Der Biereinkauf“ an der jungen Dorfbühne Laimering. Selbst geschrieben haben die Verantwortlichen den Sketch „Der Kulturabend“, der einen scheinbar banalen Stoff unterhaltsam rüberzubringen versucht.

Die Frage im Teil „Männer-WG“ lautet: Vier Männer allein zu Haus – kann das gut gehen? Laut der allwissenden Nachbarin Frau Obermeier wohl nicht. Wenn sie allerdings wüsste, welche kleinen und größeren Dramen sich hinter der verschlossenen Tür dieser WG wirklich abspielen, ihre ohnehin schon lebhafte Fantasie würde bei weitem gesprengt. Doch nicht nur Frau Obermeier macht Ärger: Die vier Jungs verstehen es auch untereinander ganz gut, sich zu fetzen. Und wer ist schuld daran? Na klar doch – eine Frau. Abschließend treibt ein hinterlistiger Vampir auf der Suche nach Beute sein Unwesen.

16 Laimeringer stehen auf der Bühne

Regie führen Johannes Schweiger, Fabian Fischer, Melanie Römmelt und Melanie Kormann, die einst selber bei der jungen Dorfbühne in Laimering mitgespielt haben. Insgesamt 16 Kinder übernehmen die Rollen bei der jungen Dorfbühne Laimering. Die jüngsten Schauspieler sind erst acht Jahre alt. (FA)

Termine Aufführungen finden statt am 28. Juli (14.30 Uhr), 31. Juli (19.00), 2. August (19.00) und 4. August (14.30) in der Halle von Franz Treffler in Laimering. Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke werden dort angeboten.