Lebendige Lechfeldgeschichte in Kissing erwandern

Plus Unter dem Motto "Kissinger Geschichte erwandern" begeistert Heinz Schmidt auf Einladung der Bücherei gleich an zwei Tagen hintereinander mit seinem Wissen. Die Veranstaltungen im Freien sollen fortgesetzt werden.

Seit Heinz Schmidt als Versuchsingenieur bei der Kissinger Firma Frisch/O&K technische Erprobungen für Erdbewegungs- und Straßenbaumaschinen durchführte, hat er einen speziellen Bezug zu den Besonderheiten auf dem Lechfeld. Schon früh wurde die Erdgeschichte und die Archäologie der Vor- und Frühgeschichte zu seinem Hobby. Vor allem beschäftigt er sich mit der Dynamik der Flusssysteme und Landschaftsformen des Voralpenlandes, insbesondere von Lech und Paar seit ihrer Entstehung, sowie mit der Besiedlungsgeschichte unserer Region durch den Menschen. Sein großes Wissen darüber gab der mittlerweile 77-Jährige nun erstmals im Rahmen einer Führung weiter.