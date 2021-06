Kissing

15.06.2021

So werden in Kissing Flüchtlingsfamilien auf den Kindergarten vorbereitet

Plus Der Kissinger Asylhelferkreis organisiert das neuartige Projekt „Spiel mit – und hab Spaß dabei“. Dabei geht es erst einmal auf die örtlichen Kinderspielplätze.

Von Heike John

Groß waren die Augen der Kleinen, als Petra Hamberger auf der Wiese am Spielplatz nicht nur viele Bälle und das bunte Schwungtuch auspackte, sondern auch schillernde Riesenseifenblasen in die Luft steigen ließ. Jeden Mittwoch veranstaltet die Kissinger Asyl- und Integrationsbeauftragte nun in den Sommermonaten zusammen mit einigen Helfern einen gemeinsamen Ausflug für Flüchtlingsfamilien mit kleinen Kindern. Anstoß zu der Spiel- und Spaßaktion gab im vergangenen Jahr ein Gespräch beim letztjährigen Integrationszirkel Familien unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Reinhard Gürtner.

