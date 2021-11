Merching

vor 19 Min.

Im Merchinger Klostergarten blüht es auch im Herbst

Plus Was das gemeinsame Garteln für die Merchingerinnen ausmacht und was sich alle möglichst bald für einen Neubeginn mit der Mosterei erhoffen.

Von Christina Riedmann-Pooch

Wenn sich das goldene Spätsommerlicht in den Ziergräsern verfängt und die Rosen geradezu magisch aufleuchten lässt, dann ist es Zeit, auch einmal zu genießen: Das fanden auch die Damen des Merchinger Gartenbauvereins, die mehrmals im Jahr liebevoll den Klostergarten pflegen. Zur Arbeit haben sie sich weiterhin während der Corona-Zeit treffen können - genügend Abstand lässt sich im Garten leicht einhalten. In diesem Jahr haben sie vor allem auf den Kräutergarten gesetzt, Ziergräser und Rosen gepflegt.

