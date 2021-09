Mering

Das Ende der Gymnastikabteilung in Mering markiert eine neue Ära

Plus Die Sparte im TV Mering stand viele Jahrzehnte für Vereinstreue, Bewegungsspaß und großen Zusammenhalt. Inzwischen gibt es das Frauenturnen seit 100 Jahren im Verein.

Von Heike John

Als der Meringer Turnverein kürzlich seine Jahreshauptversammlung abgehalten hat, sind außerordentlich viele Mitglieder für ihre langjährige Treue ausgezeichnet worden. Rund 30 Meringerinnen und Meringer sind dem TVM bereits seit 40 Jahren verbunden, 15 Mitglieder seit einem halben Jahrhundert und Antonie Blattenberger gehört ihm sogar seit 70 Jahren an. Viele der geehrten Turnerinnen sind von Anfang an in der Gymnastik aktiv, die im Laufe der Jahrzehnte zu einer mitgliederstarken Abteilung heranwuchs. Doch bald wird es die Sparte in ihrer jetzigen Form nicht mehr geben.

