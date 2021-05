Mering

06:00 Uhr

Gemeinde regelt Bebauung im Gebiet der Afrastraße in Mering

Der Bolzplatz neben dem Vereinsheim am alten Alten Wasserhaus gehört zu dem 3,2 Hektar großen Flächenstreifen, der noch nicht überplant ist.

Plus Der Bebauungsplan für das Gebiet „Nördliche Afrastraße“ in Mering ist nun unter Dach und Fach. Allerdings werden einige Bungalows nicht in den Umgriff aufgenommen.

Von Heike John

Bereits mehrfach beschäftigte sich der Marktgemeinderat mit den Vorgaben für eine aus seiner Sicht städtebaulich vertretbaren Nachverdichtung des Gebiets „Nördliche Afrastraße“. Fast hätte ein Einwurf von Michael Metz (UWG) die endgültige Verabschiedung des Bebauungsplans noch einmal verzögert.

