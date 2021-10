Mering

11:58 Uhr

Hoch pokern für ein pädagogisches Angebot im Jugendtreff Mering

Plus Bereits zum zweiten Mal wird am 22. Oktober der Meringer Jugendtreff zur Spielbank. Weitergeführt wird damit auch die gute Kooperation mit dem Familienstützpunkt Süd.

Von Heike John

Der neue James Bond ist gerade in die Kinos gekommen, da passt es ganz gut, dass der Meringer Jugendtreff unter dem Motto "Casino Royale" wieder zum Casinoabend aufruft. Am Freitag, 22. Oktober, wird der Soundmühlenraum im Erdgeschoss der Schlossmühle zum zweiten Mal in das Glitzerflair des Spielvergnügens getaucht. Jugendliche ab 14 Jahren sind von 18 bis 22 Uhr eingeladen, sich in Schale zu werfen und beim Poker, Black Jack oder Roulette ihr Glück zu versuchen.

