Märchenhaftes Mering: Das hat es mit der Weihnachtsstraße auf sich

Plus Auf Initiative der Kinder- und Jugendbeauftragten Jessica Bader laden Meringer Händler zum Schaufensterbummel an der Weihnachtsstraße ein.

Leerstände im Zentrum, abgesagte Weihnachtsmärkte oder andere Einschränkungen durch Pandemiemaßnahmen: Es gibt genügend Dinge, über welche die Meringer Geschäftsleute jammern könnten. Man kann aber auch aktiv werden und das Beste aus der Situation machen. So hält es Jessica Bader, die mit ihrer Idee einer Meringer Weihnachtsstraße viele Ladeninhaberinnen und -inhaber zum Mitmachen begeistern konnte.