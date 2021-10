Merings größte Kindertagesstätte am Kapellenberg steht bereit

Plus Mit dem neuen Erweiterungsbau können im Kinderhaus am Kapellenberg nun 165 Kinder betreut werden. Es bleiben aber Herausforderungen.

Als die bunten Luftballons aus den Kinderhänden zum Himmel stiegen, war es endlich soweit. Das vergrößerte Kinderhaus am Kapellenberg konnte knapp ein Jahr nach Freigabe des Erweiterungsbaus offiziell eröffnet werden. Die gelungene Fertigstellung des anspruchsvollen Bauprojekts wurde nun gefeiert. Die zurückliegenden Monate waren für alle Beteiligten inklusive der Kinder eine große Herausforderung, wie auch in den Grußreden deutlich wurde.