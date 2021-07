Wassertreten: Becken im Lippgarten Mering öffnet zum Kneipp-Jubiläum

Merings Seniorenbeauftragte Christine Maier plant im August Aktionstage rund ums Wassertreten.

Anlässlich des 200. Geburtstages von Sebastian Kneipp soll das Kneippbecken im Lippgarten wieder begehbar sein. Das ist der Wunsch der Meringer Seniorenbeauftragten Christine Maier. Damit dies auf dem üblicherweise verschlossenen Gelände möglich ist, plant sie für August ein Rahmenprogramm zur Gesundheitsprävention, währenddessen der Park an der Marienstraße geöffnet und für Anhänger des Wassertretens zugänglich ist.

Dafür wurde das über Jahre nicht benutzte Wasserbecken gereinigt. Zum Auftakt der Kneipp-Idee im August gibt es eine Eröffnungsveranstaltung am 25. Juli von 14 bis 15 Uhr, zu der Christine Maier Gäste aus Vereinen und verschiedenen Institutionen geladen hat, um ihre Kneipp-Idee und das Gesundheitspräventions-Programm für die Sommerzeit vorzustellen. „In diesem Rahmen will ich mich mit meiner Idee noch mehr vernetzen und bin auch offen für weitere Mitstreiter, die noch zusätzliche Angebote etwa für Yoga oder Tai Chi anbieten können“.

Diese Angebote sind in der Meringer Kneipp-Anlage geplant

In der Ferienzeit gestaltet sich die Suche nach Kursleitern nicht ganz so einfach. Geplant sind stundenweise Programmangebote jeweils mittwochs, donnerstags und freitags vormittags oder abends. Mit im Boot ist bereits der Meringer Heilpraktiker Ludwig Kneissl, der wöchentlich jeweils am Mittwoch 4./11./18.und 25. August von 9.30 bis 10.30 Uhr eine Qi Gong-Stunde anbietet. Vorgesehen sind einfache Bewegungsübungen, um den Körper ganzheitlich zu mobilisieren sowie auch Übungen aus dem Stillen Qi Gong mit und ohne Bewegung. Alle Übungen sind vorzugsweise im Stehen, aber können meist auch im Sitzen ausgeführt werden. Kleine Anteile erfordern Gehen von wenigen Schritten. Für nicht ganz standsichere Teilnehmer stehen Stühle bereit.

„Seniorengymnastik rund um den Stuhl" führt Übungsleiterin Susi Hartmann an zwei Tagen, Mittwoch, 18. und Mittwoch, 25. August von 17 bis 18 Uhr durch. Jeweils freitags von 10 bis 11 Uhr wird Christine Maier selbst ein Programm anbieten und die fünf Säulen der Kneipp-Therapie vorstellen sowie im Becken vor Ort Kneippgüsse zeigen. „Ich sehe es als Geschenk zum 200. Geburtstag von Herrn Kneipp, seine Methoden der Gesundheitsprävention wieder ins Gedächtnis zu rufen“, erklärt Christine Maier. „Deshalb freue ich mich über das Entgegenkommen der katholischen Kirchengemeinde St. Michael, die uns die Erlaubnis zur Benutzung des Parks gegeben hat“.

Aktionstage rund ums Wassertreten: Eine Anmeldung ist erforderlich

Für alle Übungsangebote ist eine Anmeldung erforderlich, da nur eine beschränkte Teilnehmerzahl aufgenommen werden kann. Eine kleine Teilnehmergebühr für die angebotenen Kurse soll helfen, die anfallenden Kosten wie etwa Wassergebühren für das Kneippbecken zu decken. Dieses Programm zur Gesundheitsprävention ist das zweite Angebot der beiden Seniorenbeauftragten nach der Corona-Pause. Gute Resonanz fand auch der Aufruf des Seniorenbeauftragten Guido Schlosser zum Fahrradausflug, der allerdings witterungsbedingt verschoben werden musste.

Kontakt Christine Maier Telefon 08233/7799537 oder seniorenbeauftragte@ markt-mering .de