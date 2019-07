vor 18 Min.

Meringer Marktfest mit bitterem Beigeschmack

Größere Lücken zwischen den Ständen machen den Besuchern die Situation im Zentrum besonders bewusst. Warum die Meringer trotzdem nicht auf die Veranstaltung verzichten wollen.

Von Heike John

Unerwartet viele Besucher trotzten beim dritten Meringer Marktfest dem unbeständigen Wetter und der ernüchternden Situation der Geschäftswelt im Meringer Zentrum. Da wurde flaniert und gestöbert, gebastelt und gespielt, teilweise eingekauft und gegessen, getrunken und geratscht sowieso. Für Unverständnis sorgte aber, dass sich nicht alle Läden beteiligten und auch eine der angekündigten Vorstellungen ausfielen.

Zunächst sorgte ein kräftiger Regenschauer am frühen Freitagnachmittag für wenig begeisterte Mienen bei Geschäftsleuten, Vereinen und Privatpersonen, die sich mit ihrem Engagement für ein belebtes Ortszentrum stark machten. Vor allem Organisator Acky Resch war nicht zu beneiden.

Bandauftritte im Nieselregen?

Er musste frühzeitig zusammen mit den beiden angekündigten Live Musik Bands entscheiden, ob ein Auftritt im Nieselregen vertretbar sei oder nicht. Letztendlich kam er mit den Musikern von Why Not und Schweigepflicht überein, Instrumente und Equipment lieber vor Regen zu schonen. Letztendlich hielt das Wetter aber doch und erst nach 21 Uhr brauten sich wieder Gewitterwolken zusammen.

Der Eiswagen fehlte zwar, aber das große Spielfeld des Schachclubs wurde schließlich doch aufgebaut und nach und nach wagten sich die meisten Teilnehmer mit ihren Aktionen ins Freie. Schnell entwickelte sich zwischen dem nach dem Umbau erstrahlenden Spengler-Geschäftshaus und dem Haushaltswarengeschäft Bösl mit seinen dekorativ arrangierten Accessoires ein buntes und lebendiges Marktfestareal.

Sportkegelclub Mering stellt sich vor

Viele Familien mit Kindern waren unterwegs, ließen ihren Nachwuchs schminken oder auf Schatzsuche gehen, in der Hüpfburg toben und am Maltisch wieder zur Ruhe kommen. „In die Vollen“ ging es am Stand des Sportkegelclubs Mering, den viele gar nicht als Verein der Marktgemeinde kennen. Die Handballer nutzten die Öffentlichkeit, um an ihrem aufgestellten Tor für ein Minisponsoring zugunsten ihrer Jugend zu werben.

Der Spiralkartoffelverkauf boomte und auch Veggieburger und Drinks von der Bio-Aroma-Bar wurden gerne gekostet. Dazwischen sorgten Künstler und Kleingruppen für musikalische Einlagen und kreative Impulse im Straßenbild. Zwischen der bunten Angebotsvielfalt an Informations-, Mitmach- und Genussständen sowie kulinarischen Köstlichkeiten entlang der Münchner und der Augsburger Straße klafften aber immer wieder große Lücken.

Nicht alle Meringer Geschäfte machen mit

„Liegt es nun daran, dass das Wetter heute sehr unbeständig ist oder dass es einfach nicht mehr viele Geschäfte in Mering gibt?“, fragte sich eine Besuchergruppe von außerhalb. Denn nicht jede Ladentür war geöffnet. „Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass sich die Geschäftsleute untereinander nicht alle wirklich einig sind“, munkelte ein Grüppchen hinter vorgehaltener Hand. Warum gibt’s heute beim Reich im Hof keine Wurstsemmeln und die Bäckerei Schwab hat auch nicht wie sonst an Markttagen ihren Stand vor der Tür?

Letztere begründete das Fehlen ihres gewohnten Straßenangebots mit ihrem Einsatz bei der Friedberger Zeit. Überschneidungen von Festen sind im Sommer eben auch unvermeidlich. Zwei Freundinnen am Stand des Café Seelenzeit rührten nachdenklich in ihrem Cocktail. „Es ist einfach schade. Wir haben so viel Zuzug aus München. Die B2 wird immer voller und hier im Zentrum wird es immer leerer. Aber dieses Problem haben auch andere Städte und Gemeinden“, überlegten sie.

Straßauf und straßab trafen immer wieder alte Bekannte zusammen. „Es ist doch einfach schön, sich hier mal wieder zu treffen“, waren sich viele Besucher einig. „Es ist gut, dass es noch Aktivitäten wie dieses Marktfest gibt. Das ist auf jeden Fall wichtig für Mering, sonst ist bald gar nichts mehr los.“ Immer mehr Besucher ließen sich auch auf ein gemütliches Bier oder einen geselligen Spritz am Marktplatz nieder.

Organisator Acky Resch ist am Ende zufrieden

Acky Resch, der wegen der unsicheren Witterung zunächst gar nicht voll bestuhlt hatte, freute sich über die Resonanz. Und schließlich sorgte ein Duo spontan doch noch für musikalische Unterhaltung. „Es ist gut, dass sich immer noch Leute zusammenfinden, die hier was auf die Beine stellen“, lobte ein Meringer, als er seinem Nachbarn zuprostete. „Und das sollten wir auch alle unterstützen. Ohne solch ein Fest wäre Mering inzwischen doch ziemlich tot“.