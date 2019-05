15:14 Uhr

Mit Bunsenbrenner: Rentner entflammt Hecke in Mering

Ein Rentner aus Mering hat seine Hecke mit einem Bunsenbrenner in Brand gesetzt. 20 Feuerwehrleute mussten ausrücken.

Am Donnerstagnachmittag verursachte ein Rentner einen Heckenbrand, dem etwa zehn Meter Tujahecke zum Opfer fielen. Mit einem Bunsenbrenner war er dabei, Unkraut am Straßenrand zu vernichten. Dabei geriet er wohl zu nah an seine Tujahecke. Blitzschnell entzündete sich diese, der Brand breitete sich aus.

Eine Nachbarin beobachtete im Vorbeifahren, wie der Rentner versuchte, den Brand selbst zu löschen und rief die Feuerwehr. Diese rückte mit zwei Löschfahrzeugen und 20 Mann an, sodass der Brand rasch unter Kontrolle war. Menschen oder Gebäude waren nicht gefährdet. (tril)

