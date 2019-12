vor 54 Min.

Mit dem Meringer Turnverein kommt Musical-Stimmung auf

Sportler aller Altersklassen präsentieren beim Winterschauturnen in der Meringer Eduard-Ettensberger-Halle ihr Können.

Von Heike Scherer

Es ist einer der Jahreshöhepunkte des Meringer Turnvereins: Am Samstag, 14. Dezember, findet von 16 bis 19 Uhr in der Eduard-Ettensberger-Halle (Tratteilstr. 40) das traditionelle Winterschauturnen der Abteilung Turnen statt. Sportler verschiedener Altersklassen, Einradfahrer und Bewegungskünstler haben mit ihren Übungsleitern über mehrere Wochen neue Choreografien zu dem diesjährigen Motto „Musicals“ einstudiert.

Die Turnerinnen im Alter von sechs bis zehn Jahren werden zu „Marry Poppins“ an Geräten und auf dem Trampolin auftreten. Ihre männlichen Altersgenossen zeigen zur Musik von „König der Löwen“ Übungen am Boden und am Barren. Die nächste Gruppe sind die Geräteturnerinnen bis zum Alter von 15 Jahren, die eine Choreografie am Schwebebalken und am Boden zur Musik von „Aladdin“ einstudiert haben.

Passend zu „Tarzan“ geht es für die männlichen Turner bis 15 Jahren an die Seile, Turneringe und auf das Trampolin. Die ab 15 Jahren werden am Boden und an den Holmen erst zum „Highschool Musical“ zu sehen sein, bevor sie mit einer weiteren Show die brandneu gekaufte Airtrack zu dem neuesten Musical „The Greatest Showman“ einweihen wollen.

Einradfahrer des Turnvereins rollen im Starlight-Express an

Die erwachsenen Turner ab 40 Jahren treten als Katzen zum Musical „Cats“ auf. Einradfahrer entführen das Publikum in die Welt von „Starlight Express“, die Bewegungskünstler ins „Phantom der Oper“. Zum Abschluss wird der Nikolaus alle Turner besuchen und ihnen für ein erfolgreiches Jahr 2019 ein Geschenk vorbeibringen. „In diesem Jahr legen wir viel Wert auf eine verbesserte Beleuchtung während der Aufführungen und beim Verkauf unserer Speisen und Getränke“, verspricht Abteilungsleiter Turnen Andreas Widmann.

Angehörige, Mitglieder, aber auch Interessierte sind herzlich eingeladen, sich die spannenden und akrobatischen Aufführungen des Nachmittags anzusehen. Für Getränke, Kaffee, Kuchen und eine Auswahl an deftigen Speisen ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 15.30 Uhr.