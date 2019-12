Musik bestimmt Johanna Henschels Leben

Plus Die 16-jährige Johanna Henschel aus Mering erhält Anhaltinischen Kunstförderpreis. Und die junge Pianistin hat schon ihr nächstes Ziel vor Augen.

Dass Johanna Henschel schon oft als kleine Pianistin zu nationalen Wettbewerben antrat und Preise gewann, ist vielen Meringern schon bekannt. Dass sie beim Internationalen Bachwettbewerb für junge Pianisten in der Bachstadt Köthen den einzig vergebenen Anhaltinischen Kunstförderpreis verliehen bekam, lässt die Meringer Nachwuchskünstlerin schon in eine Liga aufsteigen, welche manchen Klavier-Profis nie vergönnt wurde.

Die 16-jährige ist noch immer fassungslos: „Ich hätte nie geglaubt, dass ich von den mehr als 30 Teilnehmern aus dem In- und Ausland für diesen großen Preis bestimmt werde. Er wurde sogar mit 500 Euro dotiert! Damit kann ich eine aktive Meisterkurs-Teilnahme bei einem meiner Lieblings-Pianisten oder Probestunden bei namhaften Klavier-Professoren bezahlen.“

Die junge Frau aus Mering entstammt einer Musikerfamilie

Johanna stammt aus einer Musikerfamilie, die seit mehreren Generationen besteht. Ihr Großvater Ulrich Urban wurde direkt nach dem Mauerfall Professor für Klavier in Leipzig an der dortigen einst von Felix Mendelssohn-Bartholdy gegründeten Musikhochschule. Noch immer reist Ulrich Urban als Pianist zwischen St. Petersburg und New York umher oder sogar bis nach Südafrika und gibt Konzerte und Meisterkurse. Oft unterrichtet er auch seine Enkelin Johanna in den Schulferien.

Die Leipziger Großmutter war Schulmusikerin, die Großeltern väterlicherseits waren Solobratschist am Südwest-Rundfunkorchester in Stuttgart sowie Cembalistin und Pianistin, spezialisiert auf sogenannte Alte Musik. Johannas Vater ist außerdem erster Violinist im weltbekannten Henschel-Quartett und häufiger Gastprofessor für Kammermusik an Tokios Gedai University.

Doch den meisten Unterricht und Impuls bekam Johanna zunächst zuhause von ihrer Mutter Margit Henschel, geboren in Leipzig und selbst als Konzertpianistin und Klavierdozentin in Mering und an der Universität Augsburg tätig.

Im Haus der Henschels erklingt immer Musik

Als Baby wurde Johanna schon in ihrem Kinderstühlchen ans Klavier gesetzt. Sie schloss gleich Freundschaft mit den vielen Tönen und Tasten und fügte ohne jegliche Anleitung schon, bevor sie sprechen konnte, die richtigen Melodietöne von gehörten Kinderliedern am Klavier zusammen. Bald fanden sich frei nach Gehör noch passende Terzen und Quarten in ihrer linken Hand dazu. „Der Bann, das Klavier zum täglich Brot zu machen, war für Johanna sehr früh gebrochen“, erzählt ihre Mutter. „Auch Johannas jüngere Brüder spielen Violoncello und Violine, unser Haus ist fast immer mit Musik gefüllt.“

So gab es in Johannas späterer Kinderzeit auch die eigenwillige Frage des „Warum?“ Sie probierte andere Hobbys aus, wie das Training verschiedener Sportarten, Kinderballett oder die Malerei. Letztere verfolgt sie als zweite aktive Leidenschaft bis heute. Seit ungefähr zwei Jahren lässt Johanna jedoch die Musik am Klavier nicht mehr los. Nicht selten übt sie bis in die Nacht hinein, vergleicht kritisch Einspielungen großer Pianisten-Vorbilder und entwickelt ihre eigene Tonsprache. Sie nahm erstmals Unterricht außer Haus bei den Augsburger Dozentinnen Franziska Habersetzer und Ayumi Janke.

„Dennoch werde ich mich jetzt, nach dem Bachwettbewerb, wieder um meine schulischen Belange kümmern, denn ich möchte in anderthalb Jahren im ersten Jahrgang des neuen Meringer Gymnasiums mein Abitur schreiben“, sagt die junge Pianistin Johanna Henschel. Ihr nächstes Ziel ist jedenfalls die Teilnahme am Regionalewettbewerb „Jugend musiziert“ im Februar 2020.