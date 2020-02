vor 50 Min.

Naturschützer bauen Krötenzaun

So früh wie noch nie hat die Ortsgruppe Mering-Ried des Bund Naturschutz den Krötenzaun bei Sirchenried aufgebaut. „Am vergangenen Wochenende sind schon die ersten Kröten gesichtet worden. Wir haben uns deshalb kurzerhand dazu entschlossen, unseren Schutzzaun aufzubauen. So können wir sofort agieren, wenn nach einem warmen Regen die Amphibien munter werden“, sagt Ute Schübele-Weber, Vorsitzende der Ortsgruppe. Für die tägliche Zaunkontrolle am Abend und am frühen Morgen werden noch Helfer gesucht. Interessierte können sich unter bnog-mering-ried@gmx.de melden.

