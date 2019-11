04.11.2019

Neues Programm der Kunstschule

Kurse, Ausstellungen und Aktionen

Am Montag, 25. November, beginnen die neuen Kurse in der Friedberger Kunstschule von Rose Maier Haid. Das steht auf dem Programm:

„Die eigene Kreativität entdecken“ von 16 bis 18 Uhr für Kinder ab vier Jahre; von 20 bis 22 Uhr für Erwachsene.

„Mit Wasserfarben experimentieren“ von 15 bis 16.30 Uhr für Kinder ab vier Jahre. „Alle Materialien sind möglich“ von 17 bis 19 Uhr für Kinder ab sechs Jahre.

„Kein Kunstarbeitsplatz“ von 16 bis 18 Uhr für Kinder, von 20 bis 22 Uhr für Erwachsene.

„Kreativer Wunschkurs“ von 17.30 bis 19.30 Uhr für Kinder und Jugendliche, von 20 bis 22 Uhr für Erwachsene.

Info und Anmeldung für das neue Programm unter Telefon 0821/609335 oder www.kunstschule-friedberg.de. Die Höchstteilnehmerzahl ist 20 Personen pro Kurs. Zu den Kursgebühren fallen nach Bedarf Materialkosten an. Die Schulferien gelten auch für die Kunstschule, der nächste Kursblock beginnt am 10. Februar. Zum 18. Mal findet heuer „Friedwärts“ statt, die Ausstellung mit Kunstauktion zugunsten der Kunstschule. Unter anderem haben Künstler des Friedberger Skulpturenpfades Arbeiten gespendet. Die Schau in der Kunstschule wird am Samstag, 9. November, um 19 Uhr eröffnet und ist bis 17. November täglich von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Die Kunstauktion findet am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr statt. (FA)

Themen folgen