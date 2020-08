19:32 Uhr

Ortschronik: Früher gingen die Meringer nicht ohne Hut außer Haus

Plus Klara Schelle blickt auf mehr als 60 Jahre als Modistin in Mering zurück. Ihrem Handwerk wird in der Jubiläums-Chronik ein Teilkapitel gewidmet.

Von Heike John

Wenn Klara Schelle aus dem Haus geht, dann so gut wie nie ohne Kopfbedeckung. Hüte spielen im Leben der Meringerin eine ganz besondere Rolle. Mit 14 Jahren lernte sie im Meringer Putz- und Schuhwarenhaus Max Lechner das Handwerk der Putzmacherin, machte sich 25 Jahre später selbstständig und führte in ihrem Privathaus weitere 38 Jahre bis Herbst 2019 ihren Betrieb als Modistin.

In der zum Jubiläum „1000 Jahre Mering“ erscheinenden Chronik wird auch ihrem Handwerk ein Teilkapitel gewidmet. Wenn man mit der heute 77-Jährigen in einem Plausch einen Streifzug durch die Geschichte des Hutes unternimmt, dann erfährt man auch vieles über die Meringer Ortsgeschichte. Als geborenen Meringerin ist Klara Schelle ihrer Heimat sehr verbunden. 45 Hüte brachte sie mit in die Ehe, als sie 1964 Walter Schelle heiratete. „Ich bin meinem Mann damals schon aufgefallen wegen meiner Hüte“, erinnert sich die Modistin. Der selbstständige Maurermeister kam in frühester Kindheit in die Marktgemeinde. Vor dem Haus des Ehepaars in der Albrecht-Dürer-Straße zeugt noch eine inzwischen allerdings anderweitig bestückte Vitrine von den Glanzzeiten der Modistin. In Flur und Treppenhaus sind bis heute noch Hüte und Mützen auf Ständern und in Regalen allgegenwärtig. Im Wohnzimmer sorgen statt Vasen und anderem Nippes Hüte, Hutschachteln, Behälter mit Hutnadeln sowie Bilder und Fotos rund um Hüte für Dekoration. Man kann sagen, Hüte sind prägend im Leben der Schelles.

Auch Walter Schelle trägt gerne Hut. Damals, als er seine Klara kennenlernte, kaufte er seine Kopfbedeckungen im Herrenhutladen Gustav Müller, der in der Seitengasse beim Schlosserwirt sein Geschäft hatte. Als die 14-jährige Klara Kaiser bei Melitina Köllner und deren Vater Theodor in deren Betrieb in der Münchner Straße um einen Ausbildungsplatz vorstellig wurde, war das Schaufenster noch aus Holz. Als sie kurze Zeit danach mit der Lehre anfing, hatte ihr späterer Ehemann Walter Schelle es bereits mit Metallrahmen umgebaut. Das ursprüngliche Putzgeschäft, der Vorgängerladen, stand bei der jetzigen Markt-Apotheke. Lange Zeit wurden neben Damenhüten auch Handschuhe und Schirme sowie Accessoires für die Erstkommunion und sogar Sargausstattung verkauft.

Klara Schelles erster Auftrag in Mering: Federboas für die Faschingsgarde

Klara Schelle hatte bereits 1966 die Meisterprüfung als Putzmacherin abgelegt, heute wird der Beruf als Modistin bezeichnet. Im Eröffnungsjahr bekam die Handwerksmeisterin gleich einen Auftrag für Federboas der Meringer Faschingsgarde. „Jede Feder habe ich einzeln auf ein Band genäht“, erinnert sich Klara Schelle. Die Mutter wurde mit eingespannt, um zeitgerecht fertig zu werden.

Auch die Kopfbedeckung war dem Modediktat unterworfen. „Anfangs in meiner Lehrzeit hatten wir kleine Hüte aus Filz, im Laufe der Jahre wurden sie größer und höher, mit oben Luft drin, später wieder niedriger und kleiner“, erzählt Klara Schelle. Dann wurden Strohhüte modern. Die Batschka-Frauen in der Siedlung trugen welche, wenn sie in der Rabusmühle auf dem Kartoffelacker arbeiteten. Es waren einfache Modelle mit Kopftüchern drunter.

Hüte auf Ständern in großer Auswahl sind auch nach der Geschäftsaufgabe noch im Hause Schelle zu finden. Bild: Heike John

Am Sonntag in der Kirche ließ man sich nie ohne Hut sehen. Der Sonntagsvormittagsgottesdienst war eine feierliche Angelegenheit mit entsprechendem Hut. Zu den von Pfarrer Engelhard eingeführten Abendmessen trug man dann aber legerere Hüte, denn man ging in Freizeitkleidung. In den 90er-Jahren gab es Modenschauen im Papst-Johannes-Haus, und die Modisten-Meisterin lieferte für die Models aus dem Textilhaus Lechner passende Hüte. In den 70er-Jahren waren Pelzmützen modern, und Klara Schelle erinnert sich, dass sie vom Verarbeiten der teils eingestaubten Felle eine Allergie bekommen habe. „Vor allem in der Weihnachtszeit hatte ich viele Pelze auf dem Tisch und trug darum beim Nähen schon eine Maske wie jetzt mit Corona“, erzählt die Modistin. Doch nicht nur Fuchs wärmte die Köpfe der Meringer. Mit dem Heigl Ludwig gab es einen amtlich bestellten Bisamrattenfänger. Die sogenannten Bachratzn seien eine große Plage gewesen, so erinnert sich Klara Schelle. Bis zu 500 im Jahr fing der Bisamfänger, und als gegerbte Exemplare landeten sie auch in der Werkstatt von Klara Schelle. Drei Bachratzn habe es schon gebraucht, um eine warme Pelzmütze herzustellen, erinnert sie sich.

Schleichend ging das Hütetragen in Mering zurück

Schleichend ging das Hütetragen zurück, das hing auch mit dem Autofahren zusammen. Denn die steifen Kopfbedeckungen waren am Steuer eher hinderlich. Die Hochphase der Hutmode war vorbei. „Wenn man alte Fotos aus den Kriegsjahren anschaut, dann bin ich immer wieder beeindruckt, dass die Menschen sogar bei den Bombenangriffen meist Hüte aufhatten, wenn sie aus einstürzenden Häusern rannten. Ohne Hut ging damals in der Öffentlichkeit eben gar nichts.“ Walter Schelle sieht seine Frau immer noch gerne mit Hut. „Er mag es nicht so gern, wenn ich mal ’ne legere Mütze aufsetze“, erzählt die Modistin schmunzelnd.

Lesen sie auch diese Artikel:

Themen folgen