vor 36 Min.

Pater Kunz - ein Seelsorger mit Herz

Pater Wilfried Kunz wurde vor 50 Jahren zum Priester geweiht. Der Pallottiner war lange Wallfahrtsdirektor von Herrgottsruh in Friedberg und lebt jetzt in Mering.

Von Heike John

Zu seinem 75. Geburtstag wurde Pater Wilfried Kunz im vergangenen Jahr am Meringer Kirchweihsonntag die Michaelsmedaille verliehen. Sein goldenes Priesterjubiläum will er ebenfalls mit der Pfarrgemeinde von St. Michael begehen. Zu Ehren des Pallottinerpaters wird die Feier auf das Patrozinium am Sonntag, 29. September, gelegt. Um 10 Uhr sind alle Meringer zu einem Festgottesdienst in die Pfarrkirche St. Michael geladen.

Festgottesdienst am 29. September in Mering

Anschließend findet in der Mehrzweckhalle für alle Gottesdienstteilnehmer ein Empfang statt, bei dem sie dem Jubilar gratulieren können. „In den vergangenen Jahren seit der Wiedereinweihung unserer renovierten Pfarrkirche St. Michael ist es zu einer guten Gewohnheit geworden, zum Patronatsfest der Pfarrgemeinde einen Bischof einzuladen und mit ihm in einem feierlichen Hochamt den Heiligen Erzengel Michael als den Patron von Kirche und Pfarrei Mering zu ehren“, so schreibt Pfarrer Thomas Schwartz im Pfarrbrief. „In diesem Jahr sind Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung einvernehmlich der Meinung, dass wir das große Fest mit einem Priester feiern möchten, der sich in den vergangenen Jahren um die Menschen unserer Gemeinde unglaublich verdient gemacht hat und mittlerweile in Mering so verwurzelt wie bei den Menschen beliebt ist“, heißt es weiter.

Pater Wilfried Kunz SAC sei seit sieben Jahren in der Marktgemeinde als Seelsorger tätig. In dieser Zeit habe er unzählige Krankenbesuche gemacht, Kinder getauft, Messen gefeiert, Menschen auf ihrem letzten irdischen Weg begleitet und sei so zu einem unverzichtbaren Gesicht der Pfarrei geworden.

Die große Wertschätzung, die dem aus Tennenbronn im Schwarzwald stammenden Priester aus der Pfarrei entgegengebracht wird, teilen auch die Ordensschwestern in St. Theresia. „Pater Kunz ist für uns ein wertvolles Bindeglied zwischen der Pfarrei und unserer Gemeinschaft“, sagt Generaloberin Schwester Gabriele Bérjon Falagan. „Er hat ein großes, gütiges Herz und kann es gut mit den Leuten, auch mit jenen Menschen, die Probleme haben. Dies schätzen wir sehr.“

Wallfahrtsdirektor von Herrgottsruh

Im Provinzialat der Pallottiner in Friedberg feierte Wilfried Kunz sein Jubiläum zusammen mit zwölf weiteren Jubilaren bereits im Juli. Provinzial Pater Helmut Scharler stellte dabei heraus, wie bemerkenswert es sei, dass der frühere Wallfahrtsdirektor von Herrgottsruh und unermüdliche Seelsorger ganz nebenbei eine zehnbändige „Geschichte der Süddeutschen Provinz der Pallottiner“ erarbeitet habe. Auch nach der Fertigstellung dieses Mammutwerks wird Pater Kunz weiterhin historische Forschungen betreiben. Vor allem interessiert ihn die Geschichte des Benefiziatenhauses, in dem er in Mering wohnt. „Das ist über 300 Jahre alt, da muss ich unbedingt mal im Pfarrarchiv recherchieren.“

Dies und auch die im Laufe der fünf Jahrzehnte wahrgenommenen Aufgaben als Rektor verschiedener Pallottinerniederlassungen wie etwa der Förderschule für Spätaussiedler in Schwäbisch Gmünd stellte er aber nie über die Seelsorge. Und darum ist er froh, dass er seit 2011 als pastoraler Mitarbeiter in der Pfarrei St. Michael und im Theresienkloster vielfältige Aufgaben wahrnehmen kann.

Am Wochenende feierte Pater Kunz in seiner Heimat zusammen mit seinen sieben Geschwistern und deren Familie. Zu viel Aufsehen mit Feiern will er aber nicht erregen. „Dann fragen sich die Leute nur: Wie lang macht er wohl noch?“, so lautet seine Begründung. Für ihn gebe es keine gefühlte Grenze und auch in seinem Urlaub ist er gerne für seine Mitmenschen da. „Wenn ich helfen kann, frage ich nicht, ob es überhaupt meine Aufgabe ist“, sagt der 76-Jährige.