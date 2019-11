09:39 Uhr

Radfahrer bedroht in Kissing junge Frau nach Überholmanöver

Weil eine 21-Jährige ihn Kissing angeblich mit einem gefährlichen Manöver überholt hatte, riss ein Radfahrer die Fahrertür der Frau auf und schrie sie an.

Ein Radfahrer hat in Kissing eine junge Autofahrerin bedroht. Die Frau fuhr am Dienstag gegen 17 Uhr mit ihrem weißen Toyota die Schulstraße entlang. Dabei überholte sie den Radfahrer. Als sie etwas später verkehrsbedingt anhalten musste, hatte sie der Mann wieder eingeholt und hielt bei ihr an.

Radfahrer brüllt wohl junge Frau in Kissing an

Er riss laut Polizeiangaben die Fahrertür ihres Autos auf, schrie die 21-Jährige an und bedrohte sie. Der Radfahrer warf ihr gefährliches Fahrverhalten vor. Kurz darauf fuhr er davon. Der Radler wird wie folgt beschrieben: männlich, Alter „Mitte bis Ende 30“, Drei-Tage-Bart. Er trug eine rahmenlose Brille und einen dunklen Fahrradhelm. Bekleidet war er mit einer hellgrünen Sportjacke und einer Jeans. Er nutzte ein dunkles Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (tril)