22:00 Uhr

Schmiechen feiert seinen Bürgerkönig

Nach 40 Jahren lebt der Schießwettbewerb wieder auf. Dominic Thurner holt sich den Titel.

Bei der Siegerehrung des ersten Gemeindeschießens der Gemeinde Schmiechen-Unterbergen herrschte Spannung. Schützenmeister Martin Thurner begrüßte zahlreiche Gäste in der Schmiechachhalle. Neben den über 80 Teilnehmern des Preisschießens kamen auch viele Bürger, um zu erfahren, wer erster Bürgerkönig wird.

Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker lobte das neue Team des Schützenvereins für seinen Einsatz. Er erinnerte daran, dass es vor circa 40 Jahren bereits ein Bürgerschießen gab, und freute sich, dass so viele Neubürger sich bei der Neuauflage beteiligten. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sich diese Veranstaltung in der Gemeinde etabliere und die Teilnehmerzahl weiter steige. Bei der Siegerehrung ehrte Schützenmeister Thurner zuerst die drei besten der insgesamt 28 gestarteten Mannschaften. Hierbei wurde auf Zehntel-Ringe gewertet und es mussten 20 Schüsse abgegeben werden – traditionell ohne Schießkleidung freihändig oder dem Alter entsprechend auch aufgelegt. Den ersten Platz belegte die Mannschaft Alles Wurst mit 490,8 Ringen mit den Schützen Eva Häfele, Andreas Steppberger, Andreas und Ulrich Häfele. Gefolgt von den Zweitplatzierten, dem Pfarrgemeinderat Schmiechen mit Rudolf Ficker, Richard Steiner und Albert Steber mit 480,4 Ringen. Den dritten Platz belegte Bürgermeister Wecker mit seiner Familie, genannt „des Gässerle“ (Wohnort) mit 476,1 Ringen.

In den Einzelwertungen wurde insgesamt in sieben Klassen unterteilt im Alter von zehn bis 99 Jahre geschossen. Hierbei konnte sich besonders Eva Häfele mit 200,8 Ringen in der Klasse Auflage 1 als Gesamt-Beste behaupten. Nach einer Pause mit Kaffee und Kuchen kam der Höhepunkt des Tages. Der Bürgerkönig wurde gekrönt.

Thurner gestaltete die Verkündung spannend. Er ließ alle Teilnehmer des Wettkampfes aufstehen. Dann rief er sie von der Platzierung her rückwärts auf. Jeder, dessen Name fiel, durfte sich setzen, bis nur noch drei Personen standen.

Alle waren gespannt, wer denn nun der Bürgerkönig wird. Als Erstes wurde mit einem 257,04-Teiler Josef Schuster zum Brezen-König – Platz drei – ausgerufen.

Anschließend bekam Andreas Bitterer mit einem 177,3-Teiler den Titel als Wurstkönig. Also stand Dominic Thurner als Letzter. Mit einem 156,2-Teiler wurde er auf der Bühne zum ersten Schmiechener Bürgerkönig proklamiert.

Auch bei der Preisverteilung der Fleischpreise konnte sich Dominic Thurner gegen den Rest durchsetzen, er erhielt hierfür ein 20 Kilogramm schweres Stück Schweinshaxe. Gefolgt von Leonhard Metz auf Platz zwei mit einem ganzen Schweinekotelett-Strang und Matthias Hill auf Platz drei mit der Schweinelende.

Alle teilnehmenden Schützen bekamen ebenfalls noch ein Stück Fleisch, sodass niemand leer ausging. (thum)

Themen Folgen