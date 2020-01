vor 33 Min.

Seit 50 Jahren im Eheglück

Kürzlich konnten Anita und Fritjof Bitter aus Ried ihr 50-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern. An ihrem Ehrentag sind die beiden nach Wilhelmshaven gefahren, an den Ort, wo vor über 50 Jahren alles begann. Das seit 40 Jahren in Ried lebende Ehepaar hat zwei Kinder und sieben Enkelkinder.

Gerade die sieben Enkelkinder dürfen nach Aussage der beiden gerne viel Zeit in Anspruch nehmen und sind im Hause der Bitters gern gesehen und immer willkommen. „Mit den Kindern feiern wir unsere goldene Hochzeit auch noch. Ich werde für alle kochen, das ist mir am liebsten“, teilte Anita Bitter dem Bürgermeister Erwin Gerstlacher bei seinem Besuch mit.

Beim Tanz in den Mai haben sich die beiden kennengelernt. Nur kurze Zeit drauf sind sie zusammengezogen und haben geheiratet. Durch die Bundeswehr, bei der Fritjof Bitter lange seinen Dienst geleistet hat, ist er quer durch Deutschland gefahren, bis die Versetzung nach München kam. Den passenden Bauplatz fanden sie dann schließlich in Ried, wo sie nun seit 40 Jahren wohnen.

Mit ihrem Wohnwagen, der seit einigen Jahren die Leidenschaft der beiden geworden ist, reisen sie gerne an die Nordsee. „Wir reisen immer in den Norden, dort, wo unsere Wurzeln sind und wo der Wind immer von vorne kommt“, erzählte der Jubilar mit einem Lächeln.

Und die Sehnsucht nach ihrer alten Heimat wird die beiden wohl auch künftig in den Norden fahren lassen.