So ist Volksfest auch für Familien erschwinglich

Beim Kindernachmittag auf dem Volksfest in Mering sind die Preise reduziert – und Oma und Opa gerne gesehene Begleiter.

Von Heike John

Beim Kindertag auf dem Volksfestplatz gibt es eine genaue Rollenverteilung. Papa fährt, den Arm um den Sohnemann gelegt, im Autoscooter einen heißen Reifen und Mama begleitet das Töchterlein im Kinderkarussell hoch in die Lüfte. So wie in der Familie von Melanie Zierau wird es in den meisten Familien mit jüngeren Kindern gehandhabt. „Als Erwachsener darf man nur in der Biene Platz nehmen“, begründet die Meringerin ihre Fahrzeugwahl. Ansonsten ist der Elefant Dumbo sehr beliebt und auch mit dem Hubschrauber abzuheben ist bei den kleinen Gästen sehr begehrt. Wesentlich höher hinaus geht es beim benachbarten Bungee Jumping und auch vom „Dancing Monster“ aus hat man einen guten Überblick über den kleinen Vergnügungspark am Meringer Volksfestplatz.

Melanie Zierau mit Ehemann und Kindern Simon und Marina war das Losglück hold und sie dürfen sich was aussuchen Bild: Heike John

Von oben herunterzublicken, wagt nur, wer schwindelfrei ist. Denn die Krake , kreiselt ordentlich in luftiger Höhe. „So, Freunde, jetzt wird gelandet“, kommt die Ansage durch das Mikrofon, gefolgt von einem bedauernden „Oooch“ der Gondelinsassen sowie einem begeisterten Kreischen, als es doch noch ein letztes Mal nach oben geht. Die Mädchengruppe an der Kasse zählt noch einmal ihre Moneten und legt für eine weitere Runde zusammen. Vier Fahrten für sechs Euro, das ist nicht nur für die jungen Taschengeldempfänger machbar, sondern auch für Familien.

Das Wetter tut dem Meringer Volksfest nicht gut

„Für uns mit drei Kindern rentieren sich dieser Mengenrabatt und die moderaten Preise am Kindernachmittag auf jeden Fall“, sagt Matthias Matuschka. „Günstiger als auf dem Plärrer ist es allemal und man kann die Kinder auf diesem überschaubaren Areal auch laufen lassen.“ Mit dabei sind auch Mama Christina Matuschka, die drei Kinder, die zwei Neffen sowie Oma Heidi und Opa Josef Halla. Wenn die Eltern nach mehreren Fahrten, einer Tüte gebrannter Mandeln, Losen und Dosenwerfen finden, dass genug Geld ausgegeben wurde, schlägt die Stunde der Großeltern.

Am frühen Nachmittag schien der Besuch beim Kindervergnügen noch etwas verhalten. Schuld daran war auch das regnerische und kalte Wetter. Im Dirndl oder wadelfreier Lederhose war es recht frisch. Die Trachtenträger strömten jedoch sowieso erst zu späterer Stunde auf den Meringer Volksfestplatz und füllten wie die Abende zuvor das Zelt, in dem es zunehmend heißer wurde, je mehr die Stimmung die Bands machten.

Für Familien in Mering ist der Kindernachmittag Tradition

Nachmittags ist die Menschenmenge überschaubar. „Bis jetzt habe ich noch nicht mal das Platzgeld verdient“, bedauert der Losverkäufer. Den jungen Besuchern scheint die Kälte nichts anzuhaben. „Die Krake ist geil und Autoscooter-Fahren sowieso“, sagt der zwölfjährige Lukas, der sich mit seinen Kumpels per Whatsapp für den Nachmittag verabredet hat. Wenn die von der Mutter mitgegebenen zehn Euro aufgebraucht sind, will er etwas von seinem Taschengeld drauf legen. Schließlich ist nur einmal im Jahr Volksfest in Mering.

Familie Imburgia, die in Merching wohnt, freut sich auch jedes Jahr auf das Vergnügen an der Reifersbrunner Straße. Der siebenjährige Fabio war schon mit dem Sportverein am Donnerstagabend auf den Festplatz eingezogen. „Drei Jahre muss ich noch warten, bis ich alleine Autoscooter fahren darf“, erklärt er, während er wie auch seine dreijährige Schwester Elena genussvoll an seiner Zuckerwatte zupft.

