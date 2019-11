09:16 Uhr

Stromverteilkasten von Baustelle in Bachern gestohlen

Diebstahl auf einer Baustelle in Bachern mit hohem Schaden.

Auf einer Baustelle in Bachern fehlt ein Stromverteilkasten, der mehrere tausend Euro wert ist.

Jemand hat aus einer Baustelle in Bachern einen Stromverteilkasten samt Kabel entwendet. In der Zeit zwischen Freitag vergangener Woche und Montag dieser Woche ereignete sich der Diebstahl in der Georg-Fendt-Straße.

Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)