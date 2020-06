vor 6 Min.

TSV-Volleyballer stellen sich neu auf

Valentina Müller folgt auf Adrian Lauer als Abteilungsvize. Zwar darf jetzt trainiert werden, aber für den Saisonstart ist noch vieles offen

Die alljährliche Abteilungsversammlung der TSV-Volleyballer fand wegen der momentanen Beschränkungen online statt. Dabei wurden der bisherige Abteilungsleiter Wolfgang Ruf und sein Erster Stellvertreter Bernd Spleiss in ihren Ämtern bestätigt. Da Adrian Lauer aus persönlichen Gründen nicht mehr als weiterer Vize zur Verfügung stand, wählten die Mitglieder die 23-jährige Studentin Valentina Müller zur Nachfolgerin.

Bevor die Vorstandschaft neu gewählt wurde, gab es zunächst ein paar organisatorische und finanzielle Dinge zu verkünden. Obwohl der Start der kommenden Saison mit vielen Fragezeichen versehen ist und auch das Wie noch in den Sternen steht, gibt es weitgreifende Änderungen des Deutschen Volleyball-Verbands, die sich auch auf die einzelnen Vereine und Mitglieder auswirken. So ist eine Beitragserhöhung nötig, um in Zukunftsprojekte investieren zu können. Die Beitragshöhe richtet sich für die Länder nach den Mitgliederzahlen der Mannschaften, etc. Bayern hat von der Gesamtsumme rund 15 Prozent zu tragen und dies bis 2021 umzusetzen. Zusätzlich will der Bayerische Volleyball-Verband zur eigenen Entwicklung eine weitere Beitragserhöhung ergänzen. Positive Auswirkungen erwarten die Volleyballer aber von Verdopplung der Vereinspauschale, die Ministerpräsident Markus Söder versprochen hat. Dies bedeutet, dass anstatt der bisherigen 20 Millionen nun 40 Millionen Euro im Rahmen der Vereinspauschale für die bayerischen Sportvereine zur Verfügung stehen.

Um aber überhaupt wieder in den Sportbetrieb übergehen zu können, gibt es beim TSV weitere positive Nachrichten. So ist das Sportgelände wieder im Rahmen der Vorgaben (maximal 15 Personen pro Gruppe, kein Körperkontakt, höchstens 60 Minuten Training) nach Regelbelegungsplan geöffnet. Hierbei sind die Vorgaben strikt einzuhalten. Am Sonntag ist die komplette Anlage ausnahmslos geschlossen, die Realschuldoppelhalle und Gymnasiumshalle bleiben bis 10. Juli geschlossen.

Volleyballintern werden für die nächste Saison folgende Mannschaften für den Spielbetrieb angemeldet werden: Herren 1 3. Liga, Herren 2, voraussichtlich Bayernliga, H3 Bezirksliga, H4 Bezirksklasse, Damen 1 und 2 Bezirksliga, D3 Kreisliga und dann noch Jugend weiblich U20, U16, U14 und U12, sowie männlich U20 oder U18. (joy)