17:39 Uhr

TV Mering kürt seine Vereinsmeister

Bei den Jugendlichen bleibt es bis zum Ende spannend. Zwei erfahrene Sportler verteidigen ihren Titel.

Von Andreas Widmann

Die Gerätturner des TV Mering haben in ihrer Eduard-Ettensberger-Halle wieder ihre Vereinsmeisterschaften ausgetragen. 50 Teilnehmer traten an, von denen einige ihre erste Wettkampferfahrung sammelten. Katharina Steinbach und Andreas Widmann starteten beide als Titelverteidiger und Favoriten ins Rennen.

Trotz der Herausforderung Wettkampfleitung, Kampfrichter, Betreuer sowie Verkaufshelfer gleichzeitig zu stellen, gelang es dem TV Mering unter der Regie von Andreas Widmann mit seinen beiden Assistenten Katharina Steinbach und Christine Huth einen zügigen Ablauf zu organisieren, mit dem sich alle zufrieden zeigten.

In den P-Wettkampfklassen zeigten dabei einige der Mädchen ihre Übungen erstmals mit Musik. Bei den weiblichen Turnern nahmen Amelie Hieble (12), Milena Hieble (12), Ella Nürnberger (11), Anna Rakosi (10) und Nina Kunze (09) erstmals an einem Wettkampf teil und konnten solide Übungen zeigen. Über alle weiblichen Turner mit Pflichtübungen hinweg gelang es Franka Rauch (06) mit gutem Vorsprung am meisten Punkte zu erturnen.

Bei den männlichen Turnern starteten Maximilian Krämer (06), Samuel Lux (09) und Alexander Daferner (13) erstmals bei einem Wettkampf und zeigten durchwegs saubere und sichere Übungen, wofür alle drei auch prompt mit einem Podestplatz belohnt wurden. Unter allen Pflichtturnern der Männer lieferten sich Adrian Prassek (03) und Alexander Kreft (03) ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen um die meisten Punkte, das Adrian mit nur 0,30 Punkten Vorsprung gegenüber Alexander am letzten Gerät für sich entscheiden konnte.

Bei der höchstwertigsten Wettkampfklasse der modifizierten Kürübungen wurde der Titel des Vereinsmeisters ausgetragen. Andreas Widmann (86) konnte mit einem Wettkampf ohne größere Fehler seine Vereinskollegen Mark Winten (88) mit komfortablem Vorsprung auf den zweiten und Martin Berschneider (92) auf den dritten Platz verweisen. Bei den jugendlichen Kürturnerinnen blieb es bis zum Ende zwischen Julia Lachmayr (03) und Sofia Strobl (04) spannend. Erst nach dem letzten Gerät konnte sich Julia mit 0,30 Punkten Vorsprung über den Sieg freuen. Bei den Damen setzte sich Katharina Steinbach (94) mit großem Vorsprung gegen Anna vor dem Walde (96) und Christine Huth (63) durch und wurde damit Vereinsmeister.

Am Ende des Tages bekamen allen drei Erstplatzierten einer Wettkampfklasse einen Pokal und allen weiteren Teilnehmern eine Medaille überreicht. Katharina Steinbach und Andreas Widmann hingegen werden nun als Vereinsmeister auf dem Vereinspokal festgehalten. Die Turner des TV Mering bereiten sich nun auf das Bayerische Turnfest in zwei Wochen in Schweinfurt vor, wo sie die nächste Gelegenheit haben, ihre Übungen zu präsentieren.

