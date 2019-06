vor 54 Min.

Trickdiebe stehlen Rentnerin den Geldbeutel

Die Täter schlugen in einem Kissinger Lebensmittelgeschäft zu.

In einem Kissinger Lebensmittelladen in der Münchener Straße wurde einer 68-jährigen Rentnerin am Mittwochvormittag der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen, als sie von einer männlichen Person angesprochen wurde. In diesem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit entwendete wohl der zweite Täter den Geldbeutel aus der Handtasche. Neben Bargeld in Höhe von ca. 350 Euro fehlen zudem noch einige Ausweisdokumente. Eine Beschreibung der Täter ist bislang nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710.

Themen Folgen