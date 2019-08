vor 2 Min.

Turnabteilung bietet Kurse

Neue Trainer werden gesucht

Die Turnabteilung im Kissinger SC hat ab dem neuen Schuljahr folgende Termine: Am Samstag, 14. September, um 10 Uhr findet in der Paartalhalle eine Infoveranstaltung zu den Inhalten und Aufgaben der zu besetzenden Ämter in der Abteilungsleitung statt. Es gibt Ausblicke zu möglichen Folgen einer Nichtbesetzung verschiedener Ehrenämter.

Die Kinderturnstunden beginnen ab Montag, 16. September. An dem Tag startet um 16 Uhr wieder das Vorschulkinder-Turnen unter neuer Leitung. Am Montag um 17 Uhr wird die Akrobatik zu Mädchenturnen sechs bis acht Jahre. Dienstagvormittag geht das Eltern-Kind-Turnen weiter unter neuer Leitung. Kreativer Tanz für Vorschulkinder am Mittwoch pausiert, bis sich eine neue Trainerin bereit erklärt, die Gruppe weiterzuführen. Für Mittwochnachmittag wird eine Trainerin gesucht, die Tanz für Grundschulkinder anbietet. Ropeskipping geht weiter unter neuer Leitung.

