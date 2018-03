vor 50 Min.

Unbekannte Täter bewerfen Mann mit rohen Eiern

In Mering werfen Unbekannte aus einem fahrenden Auto mit rohen Eiern.

Einen seltsamen Scherz erlauben sich Unbekannte in Mering: Aus einem fahrenden Auto werfen sie rohe Eier auf einen Passanten.

Am Montagabend haben Unbekannte in der Zettlerstraße aus einem fahrenden Auto einen 64-Jährigen mit rohen Eiern beworfen. Sie verfehlten den Mann jedoch. Möglicherweise war die Ei-Attacke kein Einzelfall. Der 64-Jährige gab bei der Polizei an, im Bereich Münchener Straße und Bahnhofstraße ebenfalls Eierreste gefunden zu haben.