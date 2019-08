vor 24 Min.

Uschi Morbitzer aus Kissing steckt viel Liebe in ihre Puppenhäuser

Die Kissingerin Uschi Morbitzer stellt selbst Puppen her: Die Ausstattung besticht durch viele maßstabgetreue Details.

Uschi Morbitzer und ihr Mann haben ein Hobby, das viel Zeit kostet. Die Miniaturzimmer sind komplett eingerichtet und beleuchtbar. Welche Tricks sie dazu mit ihrem Mann entwickelt hat,

Von Peter Stöbich

Wieviel Arbeit, Geld und Zeit die Kissingerin Uschi Morbitzer schon in ihr Miniaturhaus gesteckt hat, weiß sie selbst nicht so genau: „Es war über die Jahre aber eine ganze Menge!“ Drei Dutzend Puppen bevölkern die 15 Zimmer – alles ist samt Ausstattung und Möbeln selbst gemacht.

„Als Mädchen hat mir mein Vater eine Puppenküche gebaut“, erzählt die Kissingerin. Von ihm, der malen und schnitzen konnte, hat sie die Freude am Basteln offensichtlich geerbt. Fünf Etagen umfasst das prächtige Puppenhaus, das in eine Schrankwand integriert und mit zahlreichen Lämpchen beleuchtet ist. „Als mir mein Mann zum 50. Geburtstag den Bausatz dafür geschenkt hat, war das der Beginn einer regelrechten Sucht.“

Seit Jahrzehnten gehen die Morbitzers auf Spielzeugbörsen

Schon zuvor hatte sie rund 150 Steiff-Tiere und Celluloid-Puppen gesammelt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehen Uschi und Kurt Morbitzer auf Spielzeugbörsen, immer auf der Suche nach passenden Stoffen und Utensilien für die Innenausstattung.

Speise- und Schlafzimmer, Waschküche und Werkstatt, alles bis hinauf unters aufklappbare Dach ist mit soviel Liebe zum Detail eingerichtet, dass man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Zum Beispiel sitzt im Atelier eine hübsche Frau einem Maler vor seiner Staffelei Modell, daneben stehen eine winzige Flasche und ein Glas mit Rotwein.

Für seine Enkel hat Kurt Morbitzer bereits eine große Burg sowie einen Kaufladen aus Holz gebaut, aber das Puppenhaus bleibt auch sein Lieblings- und Lebensprojekt. „Wenn uns etwas nicht mehr gefällt, wird umgebaut und zum Beispiel das Bad renoviert.“ Weil die naturgetreuen Teile wie Spiegel und Waschbecken, Nähkassette und Obstkorb so klein sind, braucht man zum Arbeiten auch Miniaturwerkzeuge samt Lupe und Pinzette.

An den Bildern der Puppenhäuser hängen kleine Bilder

„Um die Räume zu elektrifizieren, haben wir Rillen gefräst und darin Strohhalme für die Leitungen verlegt.“ Es dauerte viele Jahre, bis das Paar in seiner Freizeit alle 15 Zimmer eingerichtet hatte. „Auch deshalb, weil uns immer wieder etwas Neues einfällt!“ Wieviel Liebe und Leidenschaft in dem Hobby steckt, zeigen zum Beispiel kleine Bilder, die an den Wänden hängen.

Darauf sind nicht irgendwelche ausgeschnittenen Motive zu sehen, sondern die Eltern und Großeltern des Ehepaars. Und in einem Fotoalbum, das kaum größer als ein Daumennagel ist, sind die auf Leinenpapier ausgedruckten Bilder weiterer Verwandter verewigt.

Mit Geduld und Fingerspitzengefühl

„Jedes Jahr fahren wir nach Karlsfeld zur Miniaturbörse, um für Bettbezüge oder Vorhänge passende Stoffe zu kaufen.“ Winzige Kommoden, Schränke, Stühle und Tische werden angemalt oder gepolstert, Früchte aus Fimo-Masse modelliert und prächtige Puppenkleider geschneidert – Arbeiten, die eine Menge Geduld und Fingerspitzengefühl erfordern.

Viele Geräte im Haus sind beweglich und auf Fotos kaum von ihren echten Vorbildern zu unterscheiden. „Wenn man all unsere Arbeitsstunden zusammenrechnen würde, wäre ein solches Puppenhaus selbst für Sammler unbezahlbar.“

