Video: Wie es um den sozialen Wohnungsbau in Mering steht

In der Wendelsteinstraße in Mering werden 18 neue Sozialwohnungen gebaut. Der Geschäftsführer der Wohnbau GmbH Robert Englmeier im Interview.

Von Philipp Schröders und Gönül Frey

